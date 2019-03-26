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    مؤشرات البورصة تواصل التراجع الجماعي خلال تعاملات الثلاثاء

    03:05 م الثلاثاء 26 مارس 2019
    مؤشرات البورصة تواصل التراجع الجماعي خلال تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الجماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه الأجانب والعرب نحو البيع في صافي معاملات الأسهم والسندات.

    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14637 نقطة.

    كما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

    وسجلت تعاملات الأجانب والعرب في كل من الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 102.3 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 109.5 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط خلال تعاملات أمس الاثنين بنسبة 1.15% إلى مستوى 14671 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

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