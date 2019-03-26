شركة الوليد بن طلال توضح تفاصيل بيع حصتها في كريم بـ 1.25 مليار ريال

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة المملكة القابضة، المملوكة لرجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، عن تفاصيل بيع حصتها في شركة كريم للنقل الذكي لصالح شركة أوبر الأمريكية.

وقالت المملكة في بيان لها اليوم الثلاثاء نشر على موقع البورصة السعودية "تداول" إنها باعت أسهمًا في شركة كريم بقيمة بلغت 1.25 مليار ريال سعودي كجزء من عملية استحواذ أوبر على شركة كريم.

وأعلنت شركة أوبر اليوم رسميًا استحواذها على "كريم"، أكبر منافس لها، ووقعت الشركتان اتفاقية لإتمام الاستحواذ في الربع الأول من العام المقبل، بقيمة بلغت 3.1 مليار دولار.

وقالت المملكة اليوم إن الصفقة ستكون عبارة عن 565 مليون ريال سعودي نقدًا وكذلك ستحصل على سندات قابلة للتحول إلى أسهم في شركة أوبر بقيمة 685 مليون ريال سعودي.

وأعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، قيمة الصفقة تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً.

وتوقعت الشركة أن تحقق مكاسب من وراء هذه الصفقة بمبلغ 485 مليون ريال سعودي، على أن يظهر أثرها في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب الشركة فإن متحصلات الصفقة سوف تستخدم في الاستثمارات المستقبلية للشركة.

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