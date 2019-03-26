بدأت بنصف مليون دولار.. قصة كريم من شركة ناشئة لعملاق يخطف أنظار أوبر

كتبت- ياسمين سليم:

لم يدر مدثر شيخة وماغنس أولسن، وهما يتركان عملهما في شركة ماكنزي العالمية، لتأسيس شركة ناشئة بالشرق الأوسط لخدمات النقل الذكي أن شركتهما ستصبح منافسًا قويًا لشركة أوبر، حتى أن الأخيرة ستسعى للاستحواذ عليها.

وأعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، في بيان اليوم الثلاثاء، توصّلها لاتفاق تستحوذ بموجبه على شركة كريم العاملة في نفس المجال مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي تتكون من 1.7 مليار دولار أمريكي من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً.

وتعتبر صفقة استحواذ أوبر على كريم هي الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان أوبر.

وفي 2012 أسس مدثر شيخة وماغنس أولسن، شركة كريم للنقل الذكي بمنطقة الشرق الأوسط باستثمارات أقل من نصف مليون دولار من أموالهم الخاصة، وخلال السنوات التالية تطورت أعمال الشركة حتى وصلت قيمتها السوقية لنحو 3 مليارات دولار.

ما هي شركة كريم؟

تعمل شركة كريم من خلال تطبيق ذكي لحجز السيارات الأجرة عن طريق الهاتف المحمول.

وتقدم الشركة خدماتها في 15 سوقًا بالشرق الأوسط من الأردن إلى المغرب وباكستان ومصر والسعودية والإمارات.

ويبلغ عدد المدن التي تتواجد بها الشركة 120 مدينة ولديها أكثر من 30 مليون مستخدم، وأكثر من مليون سائق، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وبحسب الشركة فإن أرباحها تجاوزت ملياري دولار من خلال عملياتها في 15 سوقًا، كما تصل قيمتها السوقية إلى 3 مليارات دولار.

إلى من تعود ملكية كريم؟

تعود ملكية كريم إلى مؤسسيها مدثر شيخة وماغنس أولسن، ثم انضم إليهما عبد الله إلياس، بعد أن اشترت كريم شركته والتي كانت تسمى "عنواني"، لكن مع توسع الشركة خلال الأعوام الماضية، بدأت شركات عالمية وعربية ضخ استثمارات بها.

ومن بين المستثمرين في كريم شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر وشركة ديدي أكبر مزود لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في الصين، بحسب وكالة رويترز.

ومن بين المساهمين أيضا الشركة اليابانية للإنترنت "راكوتن"، وشركة المملكة القابضة، المملوكة لرجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، ومجموعة الطيار السعودية وشركة الاتصالات السعودية.

هل انتهت العلامة التجارية كريم؟

"بدأ اليوم جزءًا ثانيًا من قصتنا، بتعاوننا مع شركة أوبر، لكي نستطيع خدمتكم بشكل أفضل"، هكذا علقت شركة كريم في بيان لعملائها على عملية الاستحواذ.

وشرح بيان من شركة أوبر اليوم كيف ستعمل كريم خلال الفترة المقبلة، وقالت إنه بمجرد إتمام صفقة الاستحواذ المتوقع لها في الربع الأول من عام 2020، سوف تكون كريم مملوكة بالكامل لأوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري.

كما ستشغل كل من أوبر وكريم خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل، وفقا للبيان.

وقال البيان إن أعمال كريم، سيقودها أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر، وعضوين ممثلين عن كريم.

ولن يطرأ أي تغير على عمل السائقين في الشركتين، بحسب ما ذكرته الشركتان في بيانين منفصلين.

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