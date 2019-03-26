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    أسعار الذهب تنخفض في مصر خلال تعاملات الثلاثاء

    01:45 م الثلاثاء 26 مارس 2019
    أسعار الذهب تنخفض في مصر خلال تعاملات الثلاثاء

    ذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواياتها أمس الاثنين.

    وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 633 جنيهًا مقابل 636جنيهًا بنهاية تدولات جلسه أمس.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 543 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 723 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5064 جنيهًا.

    وعالميًا، تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوياته في شهر خلال الجلسة السابقة، حيث نال تعاف طفيف في أسواق الأسهم وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

    وفي الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% إلى 1317.46 دولار للأوقية بعد أن لامس ذروته منذ فبراير الماضي عند 1324.33 دولار في الجلسة السابقة.

    ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1317.10 دولار للأوقية.

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