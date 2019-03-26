إي فينانس: 10 خدمات إلكترونية لأصحاب المعاشات بالتعاون مع التأمينات

كتب- محمد علاء الدين:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس"، إن الشركة انتهت من إنشاء منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة للهيئة القومية للتأمينات.

وأضاف خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الثلاثاء، أن هذه المنظومة تتضمن أكثر من 10 خدمات، من بينها دفع فواتير الكهرباء، ومصاريف الجامعة، وكشف حساب مختصر لبطاقة المعاش، ووقف وتفعيل وتغيير كلمة سر البطاقة أو استرجاعها.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال الخدمة الصوتية أو من خلال تطبيق "معاشي" للهواتف الذكية، أو عن طريق ماكينات "إي فيناناس" المتواجدة في كافة فروع هيئة التأمينات.

وذكر سرحان أنه يمكن لأصحاب المعاشات الاتصال برقم (19630) للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة المعاش، أو وقف البطاقة أو تفعيلها أو طلب كشف حساب مختصر.