وزيرة الاستثمار تلتقي رئيس مسرعة أعمال جوجل للابتكار

كتبت- مصطفى عيد:

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع رئيس مسرعة أعمال جوجل للابتكار، خلال زيارته إلى مسرعة الأعمال "فلك"، بحضور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، ويوسف السماع، الرئيس التنفيذي لمسرعة الاعمال "فلك".

وقال مسؤول جوجل، إن زيارته لمسرعة الأعمال "فلك" تعد أول نشاط يقوم به فور وصوله لمصر، وذلك في إطار حرصه على التعرف على تجربة "فلك" في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الابتكار.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القيادة السياسية في مصر تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار، لان الأمل والمستقبل في الشباب وهو الذي سيساهم في زيادة النمو، ولذلك تعمل الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار في دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وفي ‘طار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال.

وشاهد مسؤول جوجل شرح حول مبادرة فكرتك شركتك، ومسرعة الأعمال "فلك" والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل.

وتعد "فلك" هي أكبر مسرع للأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادي في المنطقة ومن خلال اول مسرعة اعمال في مصر في مجال التكنولوجيا المالية بالتعاون مع شركة EFG تقوم بالاستثمار في شركات مبتكرة

وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع فريق عمل شركة مصر لريادة الاعمال ومسرعة الأعمال فلك، التابعين لمبادرة "فكرتك شركت" والتي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الاتصالات لدعم الشركات الناشئة، وبحث الاجتماع، متابعة الاستثمار ودعم رواد الأعمال الشباب في شركات ناشئة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية.

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة دعم الشركة لرواد الاعمال والشركات الناشئة، وتدريبهم لصقل مهاراتهم في إدارة المشروعات.

وأشار شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إلى أنه سيتم عقد قريبا حفل تخرج الدفعة الثانية من مسرعة اعمال فلك والذين يخضعون حاليا لبرنامج مسرعات الأعمال من خلال مسرعة الأعمال "فلك"، حيث تم تمويل كل شركة ناشئة جديدة بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية.