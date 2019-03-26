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أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

10:52 ص الثلاثاء 26 مارس 2019
أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه، وسعر البيع عند 17.35 جنيه.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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