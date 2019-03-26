كيف سيكون شكل سوق النقل الذكي في مصر بعد استحواذ أوبر على كريم ؟

كتب-محمد علاء الدين:

أعلنت شركة أوبر اليوم الثلاثاء رسميًا استحواذها على منافستها كريم، ووقعت الشركتان اتفاقية لإتمام الاستحواذ في الربع الأول من العام المقبل، ولكن كيف سيكون شكل سوق النقل الذكي في مصر بعد اتمام الاستحواذ.

بموجب اتفاقية الاستحواذ ستصبح كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستظل تعمل تحت علامتها التجارية برئاسة واحد من مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة.

سيكون لكريم مجلس إدارة خاص بها يضم ثلاث ممثلين من شركة أوبر وممثلين من شركة كريم.

ستستمر الشركتين بالعمل من خلال تطبيقاتهم وتحت العلامة التجارية لكلا منهما.

وبحسب مصدر بشركة أوبر لمصراوي فإن الشركتين ستعملان خلال الأشهر التسعة المقبلة في توفيق الأوضاع بما يتماشى مع كافة الأجهزة المعنية بمصر بما فيها جهاز حماية المنافسة وذلك قبل إتمام صفقة الاستحواذ في الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" استحواذها على منافستها شركة خدمات النقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط "كريم نتوركس" مقابل حوالي 3.1 مليار دولار.

وستدفع "أوبر" لشركة "كريم" التي يوجد مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إتمام الصفقة، بحسب ما أعلنته الشركتان صباح اليوم.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الصفقة تحتاج إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في 15 دولة تعمل فيها كريم في منطقة الشرق الأوسط.

ومع تصاعد الأنباء بنية أوبر الاستحواذ على كريم هدد جهاز حماية المنافسة المصري في أكتوبر الماضي باتخاذ تدابير تصل إلى فرض غرامات مالية تصل إلى نصف مليار جنيه على كل طرف في حال خالفوا المحددات التي وضعها الجهاز لعملية اندماج شركتي أوبر وكريم.

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