"أوبر" تعلن استحواذها على "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" عقد أكبر صفقة استحواذ منذ تولي رئيسها التنفيذي "دارا كورسروشاهي" رئاسة الشركة، بشراء منافستها شركة خدمات النقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط "كريم نتوركس" مقابل حوالي 3.1 مليار دولار.

وستدفع "أوبر" لشركة "كريم" التي يوجد مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إتمام الصفقة، بحسب ما أعلنته الشركتان صباح اليوم.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الصفقة تحتاج إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في 15 دولة تعمل فيها كريم في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تستعد فيه "أوبر"، ومقرها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في أبريل المقبل.

ووفقا لوثيقة شروط الاتفاق التي اطلعت عليها "بلومبرج"، سيتم تحويل الأوراق المالية إلى أسهم "أوبر" بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وكانت تمت مطالبة المساهمين في "كريم" بالموافقة على شروط الصفقة بحلول مساء يوم أمس الاثنين، على أن يتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير، وهو ما حدث بالفعل، وفقا لـ"بلومبرج".

ومن المتوقع أن تتقدم "أوبر" بملف عملية الطرح العام الأولي في أبريل المقبل، حيث من المنتظر وصول القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 120 مليار دولار.

وقدرت قيمة "كريم" بحوالي مليار دولار في عام 2016، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات التكنولوجية الناشئة قيمة في الشرق الأوسط. ولدى الشركة مليون قائد سيارة في أكثر من 90 مدينة في 15 دولة، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وبالنسبة لـ "أوبر"، تشير الصفقة إلى التزامها بالعمل في الشرق الأوسط حيث يوجد واحد من أكبر مستثمريها وهو صندوق الثروة السيادي للسعودي.

وبحسب بيانات "بلومبرج"، لن تحتاج "أوبر" بعد تقييمها إلا طرح أكثر من 16% من أسهمها لكي تكون عملية طرح أسهمها واحدة من أكبر 5 عمليات طرح أولي في البورصة الأمريكية