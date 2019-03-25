أسعار الدولار ترتفع ببنكي الإسكندرية وقناة السويس بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.23 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.29 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.35 جنيه.