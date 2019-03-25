في جولة لمصراوي.. أسعار ملابس "العمرة" تتراجع والإقبال يتضاعف

كتبت-شيرين صلاح:

تراجعت أسعار لبس الإحرام هذا العام بقيمة تتراوح ما بين 30 و165 جنيهًا، مقارنة بالعام الماضي، مما نتج عنه زيادة في نسبة الإقبال، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي في جولة على عدد من محلات لبس الإحرام بمنطقة الغورية والحسين.

وقال كريم محمد، بائع بأحد محلات لوازم لبس الإحرام بمنطقة الحسين، إن هناك تراجعًا في أسعار لبس الإحرام هذا العام، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الإقبال على الشراء.

وتراوح سعر العباءة للسيدات حاليًا بين 220 جنيهًا و500 جنيه مقابل 250 و665 جنيهًا العام الماضي، بينما استقر سعر العباءة القطن والذي يتراوح بين 120 و220 جنيهًا، بحسب قوله.

وتراوح سعر القميص للسيدات بين 70 جنيهًا و100 جنيه مقابل 70 و140 جنيهًا العام الماضي، وتراجع سعر الخمار53 جنيهًا مقابل 100 جنيه، والحذاء القماش بين 50 و70 جنيهًا مقابل 110 جنيهات.

وأرجع كريم، تراجع الأسعار إلى وجود مخزون من لبس الإحرام من العام الماضي، مما دفع أصحاب المحلات إلى خفض الأسعار بنسب معقولة لبيع هذه البضاعة.

ووفقًا لقول حسام سيد، المسؤول عن القسم الرجالي لبيع لبس الإحرام بالمحل ذاته، فإن سعر البشكير يتراوح بين 220 و575 جنيهًا وهو نفس سعر العام الماضي، وسعر العباءة يتراوح بين 220 جنيهًا و500 جنيه مقابل 320 و650 جنيهًا، وتراجع سعر الحذاء القماش إلى 100 جنيه مقابل 140 جنيهًا العام الماضي.

وأضاف حسام، أنهم ينتظرون تزايد الإقبال خلال الفترة القادمة استعدادًا لعمرة رمضان.

ويرى صادق محمد، صاحب أحد محلات لبس الإحرام بمنطقة الغورية، أن هذا العام يشهد زيادة في الإقبال على شراء لبس الإحرام، "هذة الزيادة وصلت للضعف مقارنة بالعام الماضي"، على حد قوله.

وأضاف: "السنة دي حركة البيع والشراء أفضل بشكل كبير عن السنة إللى فاتت".

وتابع صادق، أن زيادة الطلب هذا العام على لبس إحرام السيدات.

"السنة إللي فاتت كانت الأسعار مرتفعة علشان كدا الإقبال كان ضعيف، لكن السنة دى الإقبال أحسن كتير"، بحسب قوله.

وانطلقت رحلات موسم العمرة يوم 15 نوفمبر الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة، برحلات المولد النبوي وتنتهي برحلات شهر رمضان المقبل.