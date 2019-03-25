"إيتيدا" توقع مذكرة تفاهم مع "دل تكنولوجيز" لدعم رواد الأعمال

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة "دل تكنولوجيز" مذكرة تفاهم اليوم الاثنين، مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لدعم رواد الأعمال، وذلك على هامش إطلاق منتدى دل تكنولوجيز الأول.

وبموجب هذه المذكرة ستوفر الشركة مرشدين تقنيين للشركات الناشئة لدعمهم فنيا في مجالات التشغيل الآلي، وتطوير البنية التحتية والتطبيقات، وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الاشياء والأمن السيبراني.

وقال طارق هيبة مدير عام شركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا، إن الشركة ستعمل على نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا "البلوك تشين" والحوسبة السحابية في عدد من محافظات مصر، فضلا عن تخطيط وتنفيذ المسابقات مع مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة "إيتيدا".

وأضاف هيبة أن شركته وقعت اتفاقية أيضا مع شركة فايبر مصر المتخصصة في البنية التحتية التكنولوجية، للتعاون في تنفيذ سلسلة من المشاريع الوطنية لتحقيق التحول الرقمي.