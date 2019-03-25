البنك الأهلي يعتزم إطلاق بطاقة "ميزة" للمرتبات والخصم المباشر قريبًا

كتبت-منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر حوالي 70 ألف بطاقة ميزة حتى الآن مستهدفا إصدار مليون بطاقة خلال العام الجاري للتوسع في ميكنة المدفوعات.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي أن البنك يعمل على إطلاق بطاقات ميزة للمرتبات خلال المرحلة القادمة والتي تستهدف شريحة عملاء المرتبات وبصفة خاصة العاملين بالقطاع الحكومي لكي يتم استخدامها في تحويل الرواتب وكذلك إصدار بطاقات الخصم المباشر والتي سوف تصدر لعملاء البنك أصحاب الحسابات بالعملة المحلية.

وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة لمصراوي إن المركزي وافق على إصدار بطاقات "ميزة" مسبوقة الدفع والخصم المباشر، لتسعة بنوك، حتى الآن.

وكان البنك الأهلي أصدر أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم "بطاقة ميزة " خلال شهر يونيو 2018.

ويستهدف البنك المركزي إصدار 20 مليون كارت "ميزة" خلال 3 سنوات، بحسب ما قاله حسين في تصريحات سابقة لمصراوي.