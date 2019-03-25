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    الضرائب تمد ساعات العمل بجميع المناطق والمأموريات حتى السادسة مساءً

    02:22 م الإثنين 25 مارس 2019
    الضرائب تمد ساعات العمل بجميع المناطق والمأموريات حتى السادسة مساءً

    عبد العظيم حسين

    كتب- مصطفى عيد:

    قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه قرر استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السادسة مساءً اعتبارا من أمس الأحد، بما في ذلك أيام العطلات الجمعة والسبت.

    وأضاف رئيس مصلحة الضرائب في بيان اليوم الاثنين، أن قراره بمد ساعات عمل المناطق والمأموريات الضريبية يأتي نظرا لقرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2019.

    كما قرر عبد العظيم حسين أيضا استمرار العمل في المناطق والمأموريات حتى الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد المقبل، وذلك تيسيرا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني.

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