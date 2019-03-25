أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 632 جنيهًا، مقابل 631 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 542 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 722 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5056 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.2% عند 1315.98 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1315.70 دولار للأوقية.