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    البريد يفعل 356 ماكينة صراف آلي تعمل ببصمة الإصبع قريبا

    01:06 م الإثنين 25 مارس 2019
    البريد يفعل 356 ماكينة صراف آلي تعمل ببصمة الإصبع قريبا

    صراف آلي بريد

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة ستنشر 356 ماكينة صراف آلي "ATM" تعمل ببصمة الإصبع.

    وأضاف الصغير، في تصريحات على هامش مؤتمر وزارة الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الاثنين، أنه سيتم استلام الماكينات خلال أسبوعين، موضحا أنه يوجد حاليا أكثر من 2000 ماكينة دفع فواتير تعمل بالبصمة في جميع مكاتب البريد.

    ويستهدف المؤتمر الذي تعقده وزارة الاتصالات اليوم مع الاتحاد الدولي للاتصالات، توقيع عقد استضافة مصر المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية في مدينة شرم الشيخ خلال أكتوبر المقبل.

    عصام الصغير الهيئة القومية للبريد ماكينة صراف آلي بصمة الإصبع
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