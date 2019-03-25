تراجع الفاصوليا والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 6 و10 جنيهات، وسعر كيلو الرومان بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

وفي المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي البلدي والبسلة بين جنيه و5 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و19 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين جنيهين و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.