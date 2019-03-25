سحر نصر: 21.8 مليار دولار تدفقات استثمارية أمريكية في مصر حتى ديسمبر

القاهرة- مصراوي:

قالت سحر نصر سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين إن إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر الماضي بلغ نحو 21.8 مليار دولار.

وأضافت في بيان صحفي أن هذا مع الأخذ في الاعتبار ضح بعض الشركات الأمريكية استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وبحسب البيان التقت سحر نصر بمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك جرين، لبحث دعم مبادرة رئيس الجهمورية للاستثمار في العنصر البشري ومشروعات البنية الأساسية وتعزيز التكامل في قارة أفريقيا.

وأشارت نصر في البيان، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية.

وبحث الاجتماع التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في التنمية في أفريقيا، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية وخاصة الأكثر احتياجًا، بحسب البيان.

وأشاد مدير الوكالة الأمريكية، ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار.

وقال البيان إن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014 وحتى الآن إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية.

كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.