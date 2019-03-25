تايلاند: تأجيل إعلان نتائج الانتخابات وسط اتهامات بوقوع مخالفات

بانكوك- (د ب أ):

أجلت لجنة الانتخابات التايلاندية، الاثنين، الإعلان عن النتائج الأولية الكاملة للانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع، ورفضت البت في شكاوى متعلقة بمخالفات تردد أنها ارتكبت خلال عملية التصويت.

وتعهدت اللجنة المنظمة للانتخابات في البلاد في البداية بالإعلان عن النتائج الأولية مساء أمس الأحد، في ليلة إجراء الانتخابات، لكنها عقدت في ذلك الوقت مؤتمرا صحفيا قصيرا فقط لتقول إن النتائج سوف تعلن اليوم الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي آخر الاثنين، قال مسؤولون من اللجنة إنه سوف يتم نشر نتائج جزئية عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم، ولكن لن يتم نشر النتائج النهائية الرسمية قبل 9 مايو.

وقال الأمين العام للجنة، تشارونجويت بوما: "بخلاف دول أخرى، لا يمكننا فرز الأصوات بسرعة شديدة والإعلان عن الفائزين في اليوم التالي".

كما طلبت اللجنة إمهالها لبضعة أيام للنظر في الشكاوى حول المخالفات التي تردد أنها حدثت خلال التصويت، مثل شراء الأصوات وسوء تقدير عدد الناخبين المؤهلين للتصويت وأيضا أوراق الاقتراع.