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    إيديتا تتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض بـ 35 مليون دولار

    11:05 ص الإثنين 25 مارس 2019
    إيديتا تتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض بـ 35 مليون دولار

    أرشيفية لمصنع إيديتا

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية اليوم الاثنين إنها تتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض دولاري بقيمة إجمالية لا تتجاوز 35 مليون دولار.

    وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين أن القرض يأتي بهدف تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة في مصر وخطة توسع المجموعة في المملكة المغربية ودول أخرى.

    وبحسب البيان يهدف القرض لإعادة تمويل جزء من الديون المالية الحالية للشركة.

    وفي فبراير العام الماضي قالت الشركة إنها ستنشئ مصنعا جديدا في المغرب مع بداية عام 2019، بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار.

    إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

    شركة إيديتا للصناعات الغذائية مؤسسة التمويل الدولية قرض

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