ارتفعت بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول في بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنك البركة عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار 5 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.30 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.35 جنيه.