المصرية للاتصالات تستهدف خروج 2000 موظف على المعاش المبكر في 2019

القاهرة- مصراوي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على مقترح برنامج المعاش المبكر الإختياري للعاملين بها والذي يستهدف خروج ألفي موظف من الشركة على المعاش المبكر خلال العام الجاري.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة فإن البرنامج يعد من أكبر المبادرات الإدارة لترشيد تكاليفها على المدى المتوسط وتيسير المرحلة الانتقالية للعاملين بعد التقاعد.

وأضاف البيان أن البرنامج يضمن عدد من المزايا النقدية والعينية للمستفيدين به، حيث يحصل العامل المتقدم للبرنامج على مكافأة نقدية بالإضافة إلى معاش شهري منفصل من الشركة وتأمين صحي للمتقدم وأسرته لمدة 3 سنوات.

وعلق عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في البيان قائلًا "تطبيق برنامج المعاش المبكر الاختياري في هذا التوقيت يخدم صالح الشركة والعاملين بها على حد سواء".

وبحسب حامد يسمح البرنامج بتحقيق أهداف الشركة في ضبط معدلات الأداء والتميز التشغيلي وتحسين مؤشرات الأداء المالي لها على المدى المتوسط.

وقال حامد إن الشركة لديها الموارد اللازمة للقيام بتلك الخطوة في ظل توفر السيولة النقدية من عائدات أرباح فودافون مصر حيث تم الإعلان سابقًا عن تخصيص جزء من منها لدعم تلك المبادرة.

وأشار حامد إلى أن الشركة استفادت من البرامج السابقة التي تم تنفيذها في الماضي، وتم وضع الآليات والحوافز اللازمة لجعل البرنامج أكثر جاذبية للموظفين المستهدفين.

وفي أبريل 2016 بدأت الشركة برنامجًا للمعاش المبكر الاختياري وانتهى في 31 مايو من نفس العام.

وقدرت الشركة قيمة الأجور التي صرفتها في العام الماضي بنحو 1.599 مليار جنيه.

والمصرية للاتصالات هي أول مشغل متكامل لخدمات التليفون في مصر، كونها تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالإضافة إلى تقديمها خدمة المحمول منذ سبتمبر 2017.

وتمتلك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات.