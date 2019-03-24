تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان في نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والقاهرة عند 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار 4 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.25 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 17.35 جنيه.