وزير الاتصالات يلتقي غدًا أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

يلتقي صباح غد الاثنين، عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، وفقا لمصدر بوزارة الاتصالات.

وقال المصدر إن اللقاء سيشهد توقيع اتفاقية حول استضافة مصر لمؤتمر الاتصالات الراديوية والذي يقام في شرم الشيخ نهاية أكتوبر المقبل.

وعقب اللقاء يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الاتفاقية بين الجانبين.

جدير بالذكر أن مصر فازت بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا للفترة من 2019 حتى 2022 وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي جرى انعقاده بمدينة دبي في خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من متخذي القرار.

وتشارك مصر من خلال هذا المنصب بفاعلية في مراجعة الأنشطة والخطط التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد الدولي للاتصالات والأمانة العامة.

ويمنح المنصب الجديد لمصر الحق في إصدار قرارات بشأنها خلال الأربعة أعوام التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، إضافة إلى متابعة تشكيل فرق العمل المختلفة التابعة للمجلس وإدارتها.

كما فاز المرشح المصري الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات كممثل عن القارة الإفريقية، حيث تختص هذه اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية، التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.