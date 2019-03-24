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    أسعار الذهب تواصل استقرارها في مصر لليوم الثاني

    01:29 م الأحد 24 مارس 2019
    أسعار الذهب تواصل استقرارها في مصر لليوم الثاني

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار الأمس.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 631 جنيها للجرام، دون تغيير عن سعره بالأمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 540.8 جنيه خلال تعاملات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 721 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى ثبوت سعر المعدن عالميا عند 1313 دولار للأوقية، بسب العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

    أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

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