"التنمية الصناعية" تشكل لجنة دائمة مع الجمارك لحل مشكلات المصانع

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه جاري التنسيق والاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية، على تشكيل لجنة دائمة بعضوية ممثلين عن الجهتين تجتمع أسبوعيا لدراسة وحل مشاكل الاستثمار الصناعي المتعلق باستيراد خطوط الإنتاج ومدخلات الصناعة.

وأضاف غازي، في بيان اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير وتطبيق الإعفاءات الجمركية والمزايا التفضيلية للصادرات والواردات الصناعية طبقا للاتفاقات التجارية الدولية.

وأوضح غازي، أن اللجنة تختص بالنظر في الموضوعات المشتركة لدراستها ووضع الحلول لها واقتراح اية تعديلات مطلوبة على التعريفة الجمركية لتلافي اية إجراءات لها مردود سلبي على التنمية الصناعية.

وأشار غازي إلى أن الهيئة من منطلق القيام بدورها كمحامي للمستثمر الصناعي فقد فتحت قنوات اتصال مع كافة الجهات المعنية للتنسيق معها وتذليل اية عقبات قد تواجه المستثمر الصناعي.