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    فودافون توضح سبب حصولها على تسهيل ائتماني من بنك مصر

    01:08 م الأحد 24 مارس 2019
    فودافون توضح سبب حصولها على تسهيل ائتماني من بنك مصر

    فودافون مصر

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون، إن الشركة جددت تسهيلا ائتمانيا مع بنك مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

    وأضاف لمصراوي، أنه سيتم استخدام التسهيل الائتماني في توسعات الشبكة وتحسين مستوى جودة الخدمة والاستمرار في نشر خدمات الجيل الرابع خلال العام الجاري.

    وتبلغ قيمة التسهيل الائتماني الذي وقعته الشركة مع بنك مصر نحو 4.5 مليار جنيه.

    وتعتبر فودافون أكبر شركات المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين.

    وتملك فودافون البريطانية حصة أغلبية في فودافون مصر وتملك المصرية للاتصالات 45% فيها.

    وكانت فودافون اتفقت الشهر الماضي، مع المصرية للاتصالات، على صرف 5.5 مليار جنيه من الأرباح المحتجزة لدى فودافون لصالح المصرية، وهو ما يمثل نحو 82% من الأرباح المحتجزة.

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