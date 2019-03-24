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    5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    12:47 م الأحد 24 مارس 2019
    5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور، عند نفس أسعار الأمس.

    وتراوح سعر الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

    البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

    البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

    الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 20 و24 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البرتقال السكري بين جنيهين و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    الرمان بين 5 و8 جنيهات.

    الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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