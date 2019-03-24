رئيس ميدور: وفرنا 3 ملايين طن منتجات بترولية للسوق المحلي في 2018

كتب- مصطفى عيد:

قال جمال القرعيش، رئيس شركة ميدور لتكرير البترول، إن شركته وفرت أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البترولية "السولار والبنزين والبوتاجاز والنافتا والفحم والكبريت" في السوق المحلي خلال عام 2018، والتي تمثل 62% من إنتاج المعمل بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار.

وأضاف القرعيش أن شركته صدرت العام الماضي حوالي 1.8 مليون طن بنسبة 38% من إنتاج الشركة، وذلك لعدد من الأسواق من ضمنها دول إيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وأمريكا، والأرجنتين، والبرتغال، ورومانيا، بالإضافة إلى الجزائر، وتونس، وسلوفينيا، وجورجيا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وذكر أن توجيه حصة من إنتاج الشركة للتصدير يأتي حرصاً منها على توفير السيولة الدولارية اللازمة لتشغيل المعمل وسداد التزاماتها التعاقدية.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة ميدور برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال عام 2018، بحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ونبوية أحمد وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح القرعيش أن شركته نجحت في تشغيل معملها بكامل طاقته الإنتاجية محققة نسبة تشغيل قياسية لأول مرة من خلال القيام بتعظيم أنشطة الشركة المتنوعة، حيث قامت خلال العام بتكرير حوالي 43.8 مليون برميل، لتنتج أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة العالية الجودة والمطابقة لأعلى المواصفات العالمية، بحسب البيان.

وأشار إلى تنفيذ مشروع أعمال توسعات ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60% يسير وفقاً للبرامج الزمنية المخططة والذي يُعد طفرة نوعية يحقق عائدا اقتصاديا وفنيا يعود بالنفع على الاقتصاد القومي كأحد المشروعات القومية التي تساهم إيجابياً في تحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وأكد القرعيش أن الشركة حريصة على مواكبة المقاييس العالمية في كافة المجالات من خلال الارتقاء بالأصول وتطوير الأداء، والمحافظة على العنصر البشري وتطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وطالب وزير البترول الشركة، خلال الجمعية، بالاستمرار في رفع كفاءة عمليات التشغيل وتعظيم الربحية وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في أنشطة التكرير في إطار استراتيجية وزارة البترول، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية لتلبية الطلب المحلي، والعمل على تحسين مواصفات المنتجات وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأكد الملا أهمية الاستمرار في المتابعة والصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بهدف الحفاظ على الطاقات التشغيلية ورفع كفاءة الواحدات الإنتاجية ومطابقة المنتجات المختلفة للمواصفات القياسية، والاهتمام بمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة للحافظ على سلامة العاملين والأصول الإنتاجية.

وطالب الملا إدارة الشركة بالعمل على ترشيد النفقات وزيادة نسبة المكون المحلي في تنفيذ مشروعات التكرير وقطع الغيار.