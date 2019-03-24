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    أرباح القاهرة للإسكان والتعمير تقفز بنسبة 480% خلال العام الماضي

    11:22 ص الأحد 24 مارس 2019
    أرباح القاهرة للإسكان والتعمير تقفز بنسبة 480% خلال العام الماضي

    عقارات

    كتبت- دينا خالد:

    أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، التي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، أن صافي ربح الشركة ارتفع خلال عام 2018 بنحو 480%، مقارنة بعام 2017.

    وأضافت الشركة أن أرباحها بلغت خلال العام الماضي نحو 426.2 مليون جنيه، مقابل 73.4 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي.

    وأوضحت الشركة أن إيراداتها بلغت 1.8 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 1.4 مليار جنيه في العام السابق له.

    شركة القاهرة للإسكان والتعمير البورصة

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