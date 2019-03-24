بالم هيلز والمجتمعات العمرانية توقعان عقد تطوير مشروع سكني بالشيخ زايد

كتب- محمدعلاء الدين:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن توقيع شركتها التابعة "أركان بالم" عقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف التطوير المشترك بنظام مشاركة الإيرادات لمشروع عمراني على مساحة 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد.

وبحسب بيان صحفي للشركة أرسلته للبورصة المصرية اليوم الأحد يحتوي المشروع على أنشطة مختلفة، تشمل أبراج سكنية ووحدات تجارية وادارية وفندقية وطبية.

وقال البيان إنه سوف تتولى شركة بدر الدين للتطوير العقاري المساهم الرئيسي بشركة أركان بالم للاستثمار العقاري كافة الأنشطة الإدارية والتي تشمل التمويل وأعمال البناء والتطوير وتوفير المرافق الداخلية، وكذلك جميع الأنشطة التسويقية والمبيعات الخاصة بجميع المكونات التجارية، وتتولى بالم هيلز جميع الأنشطة التسويقية والمبيعات الخاصة بالشق السكني.

وبحسب الاتفاق تساهم هيئة المجتمعات العمرانية بأرض المشروع بالإضافة إلى توصيل جميع المرافق الخارجية اللازمة لحدود أرض المشروع.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المخطط العام للمشروع خلال العام الجاري، وفقًا للبيان.

وسوف تحصل الهيئة بموجب هذا العقد على حصة نقدية سنوية بإجمالي يبلغ 10 مليارات جنيه على مدار 12 عامًا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه عند توقيع العقد، وذلك بإجمالي قيمة حالية تعادل 5.2 مليار جنيه.

وقال البيان إنه الهيئة سوف تحصل على حصة نقدية من إجمالي التدفقات النقدية للمشروع بنسبة 5.12% بإجمالي 13 مليار جنيه على مدار 10.5 عام تبدأ بعد عام وخمسة أشهر من توقيع العقد، وذلك بإجمالي قيمة حالية تعادل 5.3 مليار جنيه.

وسوف تحصل الهيئة على حصة عينية من إجمالي المساحة البنائية للمشروع، تعادل 95.5 ألف متر مربع متمثلة في وحدات سكنية بمساحة 33 ألف متر مربع ووحدات تجارية بمساحة 62.5 ألف متر مربع، بحسب البيان.