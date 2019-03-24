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    أسعار الدولار تتراجع ببنكي الإسكندرية وقناة السويس وترتفع في "البركة"

    10:50 ص الأحد 24 مارس 2019
    أسعار الدولار تتراجع ببنكي الإسكندرية وقناة السويس وترتفع في "البركة"

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما ارتفع السعر في بنك البركة، واستقر في 8 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك الإسكندرية إلى 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

    وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة، إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والقاهرة عند 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.22 جنيه للشراء و17.32 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع

    وظل سعر شراء الدولارمستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه، بينما انخفض سعر البيع قرشا واحدا إلى 17.34 جنيه.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس بنك الإسكندرية بنك البركة البنك التجاري الدولي

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