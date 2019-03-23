نائب رئيس بنك مصر: إطلاق بين 2 إلى 3 مكاتب تمثيلية في أفريقيا العام المقبل

كتبت-منال المصري:

قال حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك لديه خطة توسعية في الدول الأفريقية وخاصة وأن عملاء البنك لديهم تعاملات في القارة السمراء في قطاع المقاولات والتشييد.

وأوضح اليوم السبت خلال الجلسة الثانية في منتدى مصر الاقتصادي أن بنك مصر يخطط لإطلاق العام القادم بين 2 إلى 3 مكاتب تمثيلية في بعض الدول الأفريقية.

ولم يذكر عبد الوهاب أسماء هذه الدول.

وقال إن الصادرات المصرية للدول الأفريقية بلغت 5 مليارات دولار في العام الماضي مقابل ملياري دولار واردات من هذه الدول.

وقال إن توسع البنوك في السوق الأفريقي يعزز من التبادل التجاري وتعزيز الميزان التجاري وخلق فرص تصديرية واستثمارات للشركات المصرية.