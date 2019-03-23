المركزي يوافق على استحواذ بنك القاهرة على بنك القاهرة الدولي بأوغندا

كتبت-منال المصري:

كشف طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي وافق على طلب بنك القاهرة بالاستحواذ بنسبة 100% على بنك القاهرة الدولي (كمبالا) بأوغندا، بهدف زيادة توسع البنك في دول شرق أفريقيا.

وأضاف فايد خلال الجلسة الثانية في منتدى مصر الاقتصادي اليوم السبت أن حصة بنك القاهرة حاليًا ببنك القاهرة الدولي كمبالا 60% مقابل 40% مملوكة لبنكي الأهلي ومصر، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة بصدد الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على حصتي الأهلي ومصر وخاصة بعد موافقة المركزي ومجلس إدارة بنك القاهرة.

وقال فايد إن البنك يعتزم رفع رأسمال بنك القاهرة الدولي كمبالا إلى ٥ ملايين دولار مقابل مايزيد عن مليون دولار حاليا ليكون لها دور كبيرًا في الانتشار بالدول الافريقية خلال الفترة القادمة من خلال الانتشار الجغرافي عبر فروع ومكاتب في دول أفريقية.

وبحسب فايد فإن القطاع المصرفي مر خلال الفترة الماضية بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية مما يؤهله للتواجد بشكل أوسع خارجيا لما يتمتع به الجهاز المصرفي المصرفي من معدلات سيولة ومراكز مالية قوية وموارد بشرية ذات خبرة قادرة على إدارة البنوك الخارجية.

وقال إن انتشار البنوك في الدول الأفريقية يساعد في زيادة دور الجهاز المصرفي لتوليد موارد .

وأوضح فايد أن مبادرة البنك المركزي لإنشاء بنك مركزي أفريقي موحد بالتنسيق مع البنوك المركزية الأفريقية الأخرى يساهم في زيادة نظم الدفع بأشكال مختلفة لتسهيل الإجراءات وفتح مجالات أكبر للشركات المصرية للتوسع في السوق الأفريقي وتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا.