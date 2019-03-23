بعد قرار المركزي.. بنوك تعد برامج تمويلية للمزارعين للتحول للري الحديث

كتبت-منال المصري:

قال 4 مسؤلين ببنوك الزراعي المصري والقاهرة والأهلي والمصرف المتحد، إنهم يعملون حاليًا على إعداد حزمة من البرامج التمويلية لدعم سبل التحول من الري التقليدي إلى الحديث بفائدة 5% متناقصة بعد تعليمات البنك المركزي.

وأصدر البنك المركزي، الأسبوع الماضي خطابًا رسميًا للبنوك يسمح لهم فيه بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة، ضمن مبادرة البنك للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص.

ويهدف المركزي لمنح مزيد من الدعم للقطاع الزراعي بما في ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الري ومد خطوط المياه.

وقال المسؤولون إن قرار البنك المركزي بإدراج هذا القطاع في مبادرة 5% يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترشيد المياه للتحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط.

وأشار المركزي في خطابه إلى أهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة، لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية في رفع معدلات النمو والتنمية، وتحسين أداء الاقتصاد القومي.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعمل حاليًا على إعداد برامج ائتمانية لضخ تمويلات لصغار المستثمرين للتحول من الري التقليدي بفائدة 5% متناقصة إلى الحديث مما يساهم في توفير المياه والتحول من الري بالغمر إلى التنقيط.

وأضاف فايد لمصراوي أن البنك يقوم بتلبية أي طلبات تمويلية من العملاء لتمويل التحول إلى الري الحديث في ضوء دراسة الجدوى ومدى جدواها الاقتصادية.

وأضاف أن مبادرة المركزي تهدف لدعم صغار المستثمرين وخاصة المشروعات الزراعية للشباب.

وبحسب فايد فإن البنك سيكون له دورا كبيرا في هذه المبادرة بما يمتلكه من انتشار جغرافي وخبرة رائدة على مستوى الجهاز المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف رئيس بنك القاهرة إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك تجاوزت 9 مليارات جنيه مستهدفًا تصل إلى 20% من إجمالي محفظة البنك في نهاية العام الجاري.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك وقع بروتوكول مع وزارة الري لتمويل تطوير أساليب الري التقليدي في الفيوم وجاري تفعيله في الأيام القادمة بفائدة 5% متناقصة.

وأضاف القصير لمصراوي أن البنك يعمل على توقيع بروتوكول خلال الأيام المقبلة مع محافظة الوادي الجديد لتطوير سبل الزراعة بفائدة 5% متناقصة، على أن يتيح البنك التمويلات لهذا القطاع على مستوى المحافظات المختلفة.

وبحسب القصير فإن سماح البنك المركزي بإدراج تمويل الري الحديث، يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودفع خطة الشمول المالي للجمعيات المنتشرة على مستوي الجمهورية حيث هذا القطاع من القطاعات الأولى بالرعاية.

وقال إن محفظة تمويل الزراعة تستحوذ على 70% من إجمالي محفظة البنك التمويلية.

وذكر ياسر زاهر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد إن البنك يدرس وضع حزم من البرامج تمويل صغار المزارعين للتحول إلى الري الحديث مؤكدا على أهمية قرار البنك المركزي بإدراج هذه التمويلات في مبادرة 5% على ترشيد المياه.

وقال زاهر إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تجاوزت مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مستهدفا التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الصناعية والزراعية.

وبحسب ممدوح عافية الرئيس التنفيذي لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك انتهى من وضع حزمة من البرامج التمويلية لضخ قروض للعملاء للتحول إلى الري الحديث بفائدة 5% في محافظات مختلفة.

وأضاف عافية أن كل برنامج يحدد حجم التمويلات حسب عدد الأفدنة وتكلفة شراء الماكينات .

وأوضح عافية أن البنك قام بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في الزراعة لتوعية أهمية المبادرة وسماع طلباتهم.

وكان المركزي أعلن في مطلع 2016 إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة مخفضة، تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في القطاع الزراعي والصناعي، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة والزراعة.

وألزم البنك المركزي البنوك، ضمن المبادرة، بتخصيص 20% من إجمالي محافظ القروض، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات.