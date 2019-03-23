التخطيط: نحتاج العمل بشكل أوسع على فكر ريادة الأعمال

القاهرة – مصراوي:

قالت غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن الوزارة مازالت بحاجة للعمل بشكل أوسع على فكر ريادة الأعمال، وان هناك العديد من الجهات تعمل على نشر فكر ريادة الأعمال ونحن بحاجة إلى نشر هذا الفكر، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وشاركة خليل، خلال مشاركتها بمؤتمر تنمية الموارد الريفية، بأكاديمية التنمية الريفية، لمناقشة دور ريادة الأعمال وعلاقتها بفرص تنمية المناطق الريفية،

وقالت إن هناك العديد من المجتمعات شهدت تطورًا في فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بشكل سريع جدا، مشيرة إلى أن العمل على نشأة الصغار على فكر ما يدعم لديه في مرحلة سنيه أكبر فكرة وجود حل اّخر.

وقالت خليل إن هناك العديد من الخرائط التي تحدد احتياجات كل جزء في مصر من حيث تشجيعه لريادة الأعمال ومدى احتياجاته من التنمية الزراعية والصناعية.

وأضافت "أصبحنا نعيش في فترة تختلف كثيراً عن ذي قبل مما أسهم في وجود توجه واضح للتأكد من مدي الحاجة لمحددات معينة من خلال البحث المستمر ومتابعة التطورات التي تحدث في كافة قطاعات الدولة".

وأكدت أن الشباب لابد وان يؤمن بفكرة وجود حل اّخر دائمًا حيث تعتمد فكرة تطوير ذلك الحل الآخر على ما يستقبله الشاب من المجتمع وهل هو إيجابيا أو سلبيا.