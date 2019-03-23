حصيلة شركة النيل للبترول من تموين السفن ترتفع إلى 7.6 مليون دولار في عام

كتب- مصطفى عيد:

قال عمرو الكعكي، رئيس شركة النيل لتسويق البترول، إن الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين السفن بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع وشرم الشيخ والحمراوين وأبو طرطور، ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى حوالي 7.6 مليون دولار.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة وبحسب بيان لوزارة البترول اليوم السبت إن حصيلة النشاط تموين الطائرات ارتفع أيضًا إلى نحو 7.5 مليون دولار.

وقال الكعكي في البيان إن هناك زيادة في أعداد كبار المستهلكين إلى 49 عميلاً بعد إضافة 6 أخرين.

وأشار الكعكي إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع استكمال إنشاء مستودع تخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية بمنطقة جحدم بأسيوط والذي يعمل أوتوماتيكياً بأحدث الأجهزة طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية، والمساهمة في مشروع المستودع المشترك بمطار القاهرة "خط هيدرانت"، والتجهيز لإنشاء مستودع جديد بمحافظة الأقصر.

وأوضح الكعكي أن الشركة تسوق المنتجات البترولية من خلال 68 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود بعد دخول 4 محطات جديدة خلال عام 2018 بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج.

وقال إن الشركة بدأت في تسويق بنزين 95 لأول مرة بمحطات الشركة لتلبية احتياجات المواطنين من هذا المنتج بالإضافة إلى تسويق أنواع بنزين (92 و 80) والسولار والزيوت المعدنية .

ونقل البيان عن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بمختلف محافظات الجمهورية وساهمت بفعالية في الاستقرار الملحوظ الذي شهده سوق المنتجات البترولية.

وأكد الملا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع المتعاملين في هذا النشاط الحيوي والمتابعة المستمرة لأعمال نقل وتفريغ الوقود من المستودعات إلى محطات التموين واتخاذ كافة معايير واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.