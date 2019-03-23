5.7 مليار دولار تدفقات دولارية ببنكي الأهلي ومصر خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون ببنكي مصر والأهلي "لمصراوي" إن التدفقات الدولارية في البنكين تجاوزت 5.7 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأضافوا أن فروع البنك شهدت إقبالًا بين العملاء عن التنازل عن الجنيه، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج فضلا عن تدفقات الصناديق العالمية على سوق الإنتربنك للاستثمار في الجنيه المصري.

وبحسب ما قاله محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فإن إجمالي حصيلة التدفقات الدولارية بالبنك تجاوزت 2.7 مليار دولار خلال شهري يناير وفبرير وذلك بعد نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة مؤسسات التمويل الدولية.

وقال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصرواي إن تدفقات النقد الأجنبي على البنك تجاوزت 3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير، وتتوزع الحصيلة بين تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتنازلات من العملاء عن الدولار وتدفقات من صناديق الاستثمار العالمية لشراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، فضلا عن حصيلة الصادرات.

وشهدت مصر والجهاز المصرفي تدفقات دولارية تجاوزت 14 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الجاري تتراوح بين 4 مليارات دولار تدفقات من صناديق عالمية في شهري يناير وفبراير، و4 مليارات دولار تنازلات بين العملاء في فبراير و4 مليارات دولار حصيلة سندات دولارية دخلت الشهر الماضي، و2 مليار دولار حصيلة الدفعة الخامسة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحسب تصريحات سابقة لمصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي.