النفط يواصل التراجع من أعلى مستوى له في 2019

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات أمس حوالي 2% مواصلة التراجع من أعلى مستوياتها هذا العام مع تحول التركيز إلى غياب تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات قاتمة من ألمانيا والولايات المتحدة بشأن نشاط المصانع أشعلت مجددا مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وهوت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بما يصل إلى 2% أمس الجمعة بعد أن عانى المصنعون في أمريكا وأوروبا واليابان في مارس مع إظهار مسوح أن التوترات التجارية كان لها تأثير على إنتاج المصانع، وفقًا لوكالة رويترز.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 83 سنتا، أو 1.22%، لتبلغ عند التسوية 67.03 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على انخفاض بحوالي 0.2%.

وفي جلسة الخميس، سجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.69 دولار للبرميل.

وصعد برنت بأكثر من 20% منذ بداية يناير كانون الثاني، بفضل تخفيضات في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وعقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 59.04 دولار للبرميل.

وفي جلسة الخميس، سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له في 2019 عند 60.39 دولار وينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.8%.

وقفز الدولار الأمريكي أمس إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.