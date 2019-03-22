زيادة أسعار 9 خضروات في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار 9 أصناف من الخضروات في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر كيلو الكوسة تراجعا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الطماطم 20 قرشا للكيلو، فيما زادت أسعار البصل، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والملوخية والبسلة، جنيها للكيلو الواحد، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 4.5 و 6.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و 24 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.