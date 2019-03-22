الملا: تطوير مستمر لقطاع البترول لتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الجمعة، إن قطاع البترول مستمر في تطوير ورفع كفاءة نشاط نقل وتوزيع الوقود، بهدف تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي.

وأكد الوزير، خلال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية، على أهمية التزام شركات نقل وتسويق المنتجات البترولية بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لتأهيل سائقى أسطول النقل ورفع كفاءتهم ضمانًا للوصول لأقصى درجات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ووجه الملا، بالمتابعة الدورية لأداء العنصر البشرى والاستمرار في تطبيق الأنظمة الالكترونية الحديثة في إحكام الرقابة على عملية النقل وخاصة أنظمة الـ "GPS.

وقال أحمد عبد المطلب، رئيس شركة السهام البترولية، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام الماضي، إن الشركة تشارك في عمليات نقل المنتجات البترولية للمشروعات القومية كأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى عملها في مشروع حقل ظهر، وتنقل الشركة حاليا حوالى 8.5 مليون لتر من المنتجات البترولية يوميا.

وأضاف أن الشركة تقوم بنقل حوالي 3 آلاف طن يوميًا من البوتاجاز بنسبة 63% من إجمالي المنقول على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى حصتها من نقل المنتجات البترولية الأخرى.

وأشار عبد المطلب، إلى دخول 8 سيارات جديدة للخدمة خلال العام ليبلغ عدد سيارات أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية حاليا 420 سيارة مجهزة ومزودة بأحدث أجهزة للتتبع "GPS".

وأضاف أن الشركة تتوسع في نشاط الدليفرى لإمداد المنشآت المستهلكة للوقود باحتياجاتها حيث تم توقيع 24 تعاقدا جديدا بهذا النشاط لنقل المنتجات والكيماويات للمصانع والشركات، واستمرار التوسع في نشاط نقل المياه الناتجة من حفر الآبار ومحطات المعالجة لأماكن التخلص الآمن عن طريق التكرير أو إعادة التدوير.