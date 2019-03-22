مصر تتفق مع الأرجنتين لزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة سحر نصر اتفقت مع السفير خورخي فاوري، وزير خارجية الأرجنتين، على تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.

والتقت الوزيرة سحر نصر وزير خارجية الأرجنتين، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية "بوينس ايرس"، وفقا للبيان.

واتفق الجانبان، على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور في زيادة التبادل التجارى، كما بحث الطرفان تعزيز التعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

كما بحث الجانبان، التعاون مع الأرجنتين في إفريقيا، في إطار التعاون الثلاثي، وتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام.

وقال وزير خارجية الأرجنتين،إن بلاده ترغب في تكثيف التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والارتقاء بأطر التعاون القائمة وتفعيلها، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.

وبحسب بيان الوزارة، أشاد الوزير الأرجنتيني بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي قامت بها مصر، مشيرا إلى أن الأرجنتين كانت لها تجربة مماثلة، وأنها استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد التنمية الشاملة.