الصناعة: تعظيم التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم لتوفير كوادر مدربة

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن وزارته حريصة على الاستفادة من كافة الإمكانات العلمية والبحثية المتوافرة في مصر، لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.

وأشار الوزير، إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها في تطوير منظومة الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

وقال نصار، إن الأكاديمية صرح علمي كبير ويزخر بالعديد من الكفاءات القادرة على المساهمة في خلق قاعدة استراتيجية من الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المصرية .

وكان الوزير التقى اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث أهمية التعاون المشترك وتنسيق البرامج والمبادرات للوزارة والأكاديمية في خدمة الاقتصاد القومي، وفقا للبيان.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين الوزارة والأكاديمية في مجال بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر العاملة بالوزارة والقطاع الصناعي والتجاري لتوفير العمالة الفنية المؤهلة لتطوير منظومة الخدمات لقطاعي الصناعة والتصدير .

وقال إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استعداد الأكاديمية بكل كلياتها وخبراتها كأحد بيوت الخبرة العربية للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الصناعي والتجارة الخارجية لمصر .

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث تنسيق الجهود بين الاكاديمية ووزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات لخدمة أغراض التجارة والتصدير، والمساهمة في بناء قدرات الشباب لتأهيلهم للعمل بالقطاعات الصناعية المختلفة .