بنك مصر يمد ساعات العمل في 39 فرعا لسداد الضرائب إلكترونيا

كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر مد ساعات العمل بـ 39 فرعًا حتى السابعة مساءً لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب، للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.

وقال البنك، إنه سيتم تطبيق القرار خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري إلى يوم الخميس الموافق 28 مارس، ويوم الأحد الموافق 31 مارس، والفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل المقبل حتى يوم الاربعاء الموافق 24 أبريل، ويوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل المقبل، ما عدا الإجازات الرسمية بين المواعيد المقررة.

وأضاف البنك، أنه يمكن التعامل من خلال 20 فرعا من فروع بنك مصر من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 29 مارس ويوم السبت الموافق 30مارس، ويوم الجمعة الموافق 26 أبريل ويوم السبت الموافق 27 أبريل، لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.

ويتيح بنك مصر، خدمة سداد الضرائب إلكترونيًا من خلال شبكة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المسؤولين عن السداد الإلكتروني لمدفوعات الحكومة والهيئات الحكومية بوزارة المالية

وتتمثل المزايا التي تمنحها خدمة سداد الضرائب للأفراد والمؤسسات في تجنيب العميل المخاطر وتبسيط عملية السداد، ويمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة (نقدا أو خصما من الحساب الجاري)، فضلا عن إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء، وتواجد عدد كبير من منافذ السداد، بحسب بيان البنك.

كما يقدم البنك خدمة سداد الرسوم الجمركية، حيث يعد بنك مصر أول بنك في مصر يتيح السداد الإلكتروني للجمارك سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة عليه أو على مؤسسته وسدادها من خلال فروع البنك التي تقدم هذه الخدمة، حيث يتم التأثير الفوري على بيانات العميل بما يفيد السداد.