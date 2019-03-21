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    القاهرة في المركز العشرين بين أقل مدن العالم في تكلفة المعيشة (فيديوجرافيك)

    03:30 م الخميس 21 مارس 2019
    القاهرة في المركز العشرين بين أقل مدن العالم في تكلفة المعيشة (فيديوجرافيك)

    أفضل مجمعات القاهرة

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهر تقرير لوحدة المعلومات بمجلة الإيكونوميست البريطانية، أن مدينة القاهرة في المركز الـ20 ضمن أرخص المدن في تكلفة المعيشة حول العالم لعام 2019، وذلك في تقييم تضمن 133 مدينة.

    وكانت مدينة كاراكاس الفنزويلية هي أرخص المدن في العالم، ضمن التقييم، من حيث تكلفة المعيشة، بينما جاءت مدن سنغافورة وهونج كونج وباريس في المركز الأول من حيث أغلى المدن.

    ويرصد مصراوي في هذا التقرير ترتيب القاهرة في تصنيف المجلة البريطانية الصادر مؤخرا، وترتيب أبرز المدن العربية والعالمية الأغلى والأرخص.

    القاهرة تكلفة المعيشة 940263

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