لمياء كامل: قمة "صحوة العقول" ستشهد مشاركة نسائية واسعة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، إن قمة "صوت مصر.. صحوة العقول"، التي تعقد يوم 14 أبريل المقبل، ستشهد حضورا نسائيا مميزا، واحتفاء كبيرا بالمرأة ودورها في المشاركة في دعم المجتمع المصري والانطلاق نحو المستقبل.

ومن المتوقع أن تمثل السيدات ما يقرب من نصف عدد المتحدثين في الجلسات المتعددة للقمة، التي تنظمها سي سي بلاس، وتعقد تحت رعاية وزارتي الاتصالات، والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وتستعرض قمة "صوت مصر.. صحوة العقول"، التي يرعاها "مصراوي" إعلاميا، التجارب الإبداعية في مجال التكنولوجيا المستخدمة لخدمة قطاعات مختلفة في الدولة تتنوع ما بين التحول الرقمي والمجتمع اللانقدى، والشمول المالى، والذكاء الاصطناعي، ودور القطاع الخاص في المشاركة لتنمية المجتمع، وتمكين المرأة، والإعلام والسياحة.

ويشارك في القمة عدد من الأسماء البارزة في مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وبليرتا إليكو، ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وإليزابيث ليندر المدير التنفيذي للاتصالات العالمية والشئون الخارجية بشركةbeautiful destination أحد أهم الشركات المتخصصة في الترويج السياحي والتي ستتناول خلال مشاركتها في القمة دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمناطق السياحية.

كما تشارك في المؤتمر مدير المسؤولية الاجتماعية بمؤسسةMBC مريم فرج، وهي أحد الأصوات الهامة في مجال تنمية الشباب وتمكين المرأة، وفى تجربة استخدام التكنولوجيا في الإعلام تشارك هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وفى مجال التسويق والترويج السياحي تتحدث نادين فرج رئيس مؤسسةArt d’ Egypte صاحبة مبادرة "ليلة في المتحف المصري"، وهى أحد المبادرات الفريدة في التسويق لمصر سياحيا، كما تشارك في المؤتمر إيمي موافى مؤسس شريك والرئيس التنفيذي لشبكة MO4 التي تصدر عددا من المواقع الإلكترونية.

وقالت لمياء كامل، الرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس المنظمة للمؤتمر، إن المشاركة الواسعة للنساء في قمة "صوت مصر.. صحوة العقول" تأتي في إطار الاحتفاء بمشاركة المرأة في التحولات التكنولوجية التي تحدث في المجتمع المصري، ودورها الرائد في جميع المجالات التي تثبت فيها دائما أنها نصف المجتمع بالمشاركة الفعلية والإيجابية، وما تحققه من إنجازات على أرض الواقع تساهم في دفع الوطن نحو الدخول، وبقوة، في عصر التحولات الرقمية.

يذكر أن قمة "صوت مصر... صحوة العقول" تعد أول تطبيق لتوصيات قمة صوت مصر التي عقدت العام الماضي في دورتها الثالثة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وشارك فيها نخبة من الخبراء، والمتخصصين بهدف الترويج للهوية المصرية.