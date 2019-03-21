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    10 معلومات عن سوق حديد التسليح في مصر والعالم خلال 2018 (فيديوجرافيك)

    02:07 م الخميس 21 مارس 2019
    10 معلومات عن سوق حديد التسليح في مصر والعالم خلال 2018 (فيديوجرافيك)

    حديد التسليح

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع استهلاك مصر من حديد التسليح خلال العام الماضي بنسبة 11% مقارنة بعام 2017، في ظل زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروع القومي للطرق، بحسب تقرير حديث عن قطاع الحديد في مصر.

    وشهد عام 2018 تدفق واردات حديد التسليح من دول تتمتع بمزايا نسبية في التكلفة مثل السعودية التي تتمتع فيها صناعة الحديد بانخفاض تكلفة التمويل وأسعار الغاز الطبيعي مقارنة بمصر، وفقا للتقرير الصادر عن شركة العز الدخيلة للصلب.

    وفي الفيديوجرافيك التالي يرصد مصراوي أبرز 10 معلومات عن سوق حديد التسليح في مصر والعالم خلال عام 2018، وفقا للتقرير.

    حديد التسليح المشروعات القومية العاصمة الإدارية مدينة العلمين الجديدة مشروعات الإسكان

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