10 معلومات عن سوق حديد التسليح في مصر والعالم خلال 2018 (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع استهلاك مصر من حديد التسليح خلال العام الماضي بنسبة 11% مقارنة بعام 2017، في ظل زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروع القومي للطرق، بحسب تقرير حديث عن قطاع الحديد في مصر.

وشهد عام 2018 تدفق واردات حديد التسليح من دول تتمتع بمزايا نسبية في التكلفة مثل السعودية التي تتمتع فيها صناعة الحديد بانخفاض تكلفة التمويل وأسعار الغاز الطبيعي مقارنة بمصر، وفقا للتقرير الصادر عن شركة العز الدخيلة للصلب.

وفي الفيديوجرافيك التالي يرصد مصراوي أبرز 10 معلومات عن سوق حديد التسليح في مصر والعالم خلال عام 2018، وفقا للتقرير.