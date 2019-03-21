في عيد الأم.. أسعار الذهب بمصر تقفز 12 جنيها للجرام مع صعودها عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في مصرخلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع يوم عيد الأم، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 12 جنيهًا مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، مدفوعًا بالزيادة في أسعار المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الخميس 640 جنيهًا مقابل 628 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 549 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسعر الجرام عيار 24 إلى 731 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5120 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، مع استبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أي رفع لأسعار الفائدة في العام الحالي، في حين أذكى الخفض المفاجئ لتوقعات النمو الأمريكي المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.5% إلى 1318.31 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي عند 1319.02 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 1318.40 دولار للأوقية.