مشروع في الشيخ زايد بين سوديك وهيئة المجتمعات باستثمارات 43 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، في بيان أرسلته للبورصة اليوم الخميس، إنها وقعت عقد شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل غرب القاهرة، على مساحة 500 فدان، بنظام المشاركة.

وأضافت الشركة أن إجمالي التعاقدات المتوقعة للمشروع حوالي 43 مليار جنيه، تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مبلغ إجمالي بحد أقصى 15.3 مليار جنيه على مدار 11 عامًا منها أقساط ثابتة بإجمالي 8.8 مليار جنيه تتضمن 300 مليون جنيه دفعة مقدمة، بالإضافة إلى 15% من قيمة المتحصلات السنوية، وفقا للتعاقد.

وأوضحت الشركة، أن الأرض تقع في امتداد الشيخ زايد، وعلى بعد حوالي 10 دقائق من مشروع "سوديك وست" بغرب القاهرة.

وقالت الشركة، إن من المتوقع أن يضم المشروع الجديد 5 آلاف وحدة، ليكرر تجربة إقامة مجتمع متعدد الاستخدامات، على أن يكون سعر المتر 2470 جنيهًا على أساس صافي القمية الحالية باحتساب معدل خصم 16%.

وقالت الشركة إنها ستطرح المشروع المقرر إقامته على الأرض خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وبعد هذا التوقيع ترتفع محفظة أراضي شركة سوديك إلى 7 ملايين متر مربع، ما يتيح تحقيق تعاقدات مستقلبية بقيمة 150 مليار جنيه، من خلال وحدات المشروعات التي سيتم إقامتها على تلك الأراضي على مدار العشر سنوات المقبلة، وفقا للبيان.

ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".