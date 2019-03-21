مصر تبحث مع "الأفريقي للتنمية" تفعيل مشروع الربط بين بورصات القارة

القاهرة- مصراوي:

بحث محمد فريد رئيس البورصة، مع بعثة من البنك الأفريقي للتنمية، آليات تفعيل مبادرة "AELP" للربط الإلكتروني بين البورصات الأفريقية، وفقا لبيان من البورصة اليوم الخميس.

وانضمت البورصة كعضو مؤسس إلى مبادرة "AELP" في بداية فبراير 2019، والمبادرة هي مشروع ربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية لتعزيز الاستثمارات البينية بين بورصات القارة السمراء، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير الأداء.

وعقدت إدارة البورصة اجتماعين مع بعثة البنك الأفريقي وكافة الأطراف ذات الصلة بمشروع الربط، ومنها شركة مصر للمقاصة، والبنك المركزي، وممثلين عن الجمعيات المهنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية، وجمعية المحللين الفنيين، وجمعية مديري الاستثمار، وممثلين عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

وتضم مبادرة "(AELP) AFRICAN EXCHANGES LINKAGE PROJECT"، إلى جانب البورصة المصرية، بورصات نيجيريا وجوهانسبرج ونيروبي وكازابلانكا وموريشيوس، وبي آر في إم وهي البورصة الجامعة لدول" توجو والسنغال ومالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والنيجر".

وخلال اللقاء، قال محمد فريد رئيس البورصة، إن المشاورات مع بعثة البنك الأفريقي للتنمية التي استمرت يومين بالقاهرة، مهمة لتسريع وتيرة العمل على إعداد دراسة شاملة حول كافة المحددات الرئيسية لتفعيل المبادرة وبدء الربط بين البورصات وشركات الوساطة، وأهمها المتطلبات الفنية والتشريعات المنظمة والحاكمة للاستثمار بين بلدان القارة السمراء.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من المبادرة زيادة معدلات الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لتدشين منصة إلكترونية للربط بين كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية في القارة الأفريقية، وأهمها تبسيط كافة إجراءات التداول والاستثمار البينية.

وبحسب فريد، فإن "عملية الربط ستتم وفق دراسات مدققة تضاهي أفضل النماذج والآليات المتبعة دوليا في ربط الأسواق المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في تلك الأسواق".

وقال فريد، إن إدارة البورصة تجري حاليا مشاورات مع شركات الوساطة لتعريفها بالمبادرة وكيفية مشاركتها فيها، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة منها وكيفية خلق قيمة مضافة لصناعة الأوراق المالية، حيث تعتبر هذه الشركات الضلع الأهم في المبادرة.

وقال إيمانويل ديارا، مدير قسم تطوير أسواق رأس المال ببنك التنمية الأفريقي، إن تكامل النظم المالية الأفريقية جزء أساسي من استراتيجية التكامل الإقليمي للبنك، وفقا للبيان.

وأشارت مالين بلومبرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة الربط المالي الأفريقية، والتي تتوافق مع موضوع الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2019، والتي تركز هذه السنة على التكامل الإقليمي.

ويدعم البنك الأفريقي للتنمية المبادرة، والذي يعمل على تنفيذ خطط من شأنها تطوير وتنمية أسواق المال الأفريقية للاضطلاع بدورها في توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية لخلق فرص عمل تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، فضلاً عن بناء قدراتها كأسواق للتداول والاستثمار تسمح للمستثمرين بنقل الملكية بصورة شفافة ومرنة.